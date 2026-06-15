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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالقليوبية

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي، والتي تنفذها مديرية أوقاف القليوبية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.


جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.
وأوضح محافظ القليوبية أن المرحلة الأولى تشمل توزيع 4 أطنان من اللحوم على إدارات التضامن الاجتماعي بمدن بنها وقليوب وطوخ والخانكة والخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مرحلة ثانية خلال الفترة المقبلة لتوزيع 4 أطنان أخرى على باقي الإدارات الاجتماعية بالمحافظة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة في جميع المراكز والمدن.
وأكد المحافظ أن مشروع صكوك الأضاحي يُجسد قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، ويُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ المشروع وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل عدالة وشفافية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مشروع صكوك الأضاحي يأتي ضمن الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها على مدار العام من خلال العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الثقة المتزايدة من المواطنين في مشروع صكوك الأضاحي تعكس نجاح الوزارة في إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
ومن جانبها، أكدت الأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه تم إعداد كشوف دقيقة ومحدثة للأسر المستحقة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان وصول اللحوم إلى الفئات المستهدفة وفقًا لقاعدة بيانات معتمدة، مشيرة إلى أن أعمال التوزيع ستبدأ فورًا من خلال الإدارات الاجتماعية المشمولة بالمرحلة الأولى وفق خطة زمنية محددة.

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