نجاح أول عملية فصل بلازما بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية

نجح الفريق الطبي بوحدة الكلى بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في إجراء أول حالة فصل بلازما بالمحافظة، وذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى منظومة الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة سارة طلبة مدير إدارة الكلى، والدكتور سيد النحاس مدير مستشفى القناطر الخيرية.



وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت العملية تحت إشراف الدكتور عصام عبد العزيز مدير وحدة الكلى بمستشفى القناطر الخيرية، وبمشاركة فريق طبي وتمريضي متخصص، حيث أُجريت الحالة بنجاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية بما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

وأشارت المديرية، إلى أنه يُعد إجراء عمليات فصل البلازما من الخدمات الطبية المتقدمة التي تسهم في علاج العديد من الأمراض المناعية والعصبية وأمراض الدم الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المتخصصة المقدمة لأهالي المحافظة ويؤكد حرص مديرية الصحة بالقليوبية على دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات الطبية للمرضى.

وتقدم الدكتور أسامة الشلقاني وكيل الوزارة، للمستشفى ووحدة الكلى بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والفني الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز متمنين دوام التقدم والنجاح في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.