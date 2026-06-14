موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.



وأكدت مديرية التربية والتعليم ضرورة الالتزام بنماذج الإجابة المعتمدة والتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح والمراجعة، مع تحري الدقة والموضوعية والشفافية في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على مستحقاته دون زيادة أو نقصان.

وتابعت المديرية، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن حيث أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية خلال أسبوعين كحد أقصى من انتهاء الامتحانات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية واعتماد النتيجة رسميًا من محافظ القليوبية، على أن يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.