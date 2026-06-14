تعليم القليوبية: انتظام التصحيح ونتيجة الشهادة الإعدادية خلال أسبوعين

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن انتظام أعمال التصحيح داخل كنترولات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن.



واشار المصدر الى ان هناك تشديدًا على دقة الرصد والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن مؤشرات التصحيح هذا العام “مبشرة” حتى الآن.

وأضاف أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية خلال أسبوعين كحد أقصى من انتهاء الامتحانات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية واعتماد النتيجة رسميًا من محافظ القليوبية، على أن يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

وأوضح أن المديرية أصدرت توجيهات فورية للمصححين بضرورة الالتزام بالدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح، والتأكد من منح كل طالب حقه كاملاً وفق القواعد المنظمة لذلك.