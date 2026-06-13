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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القليوبية.. إحباط محاولة تهريب 2.5 طن دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة رقابية موسعة على الأسواق لضبط أى مخالفات.


وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على منظومة تداول السلع المدعمة ومنع تسربها إلى السوق السوداء.

وأشار إلى أنه تم شن حملة تموينية مكبرة استهدفت متابعة تداول الدقيق البلدي المدعم والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بلغت نحو (2.5 طن) بإجمالي عدد (50) شيكارة دقيق، وذلك قبل تحميلها على إحدى السيارات تمهيداً لنقلها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة، بما يمثل إهداراً للدعم الذي توفره الدولة.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مدار الساعة لضبط المخالفات التموينية والتصدي بكل حزم لمحاولات الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية وكيل وزارة التموين

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