رئيس أزهر القليوبية يتابع امتحان الفيزياء بلجنتي الخانكة وشبين القناطر

واصل فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات، حيث تفقد لجنتي الخانكة المشتركة وشبين القناطر بنين، لمتابعة أداء طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الفيزياء، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.



وخلال جولته، تابع فضيلته انتظام دخول الطلاب إلى مقار اللجان، واطلع على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، كما اطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة التي تكفل للطلاب أداء امتحاناتهم في مناخ يسوده الهدوء والاستقرار، بما يعزز من قدرتهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.



وأكد رئيس أزهر القليوبية أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وضرورة توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة تربوية آمنة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.



كما حرص رئيس أزهر القليوبية على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ومشيدًا بالجهود المبذولة من رؤساء اللجان والعاملين بها، وما لمسه من التزام وانضباط أسهما في حسن سير أعمال الامتحانات.



وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على المتابعة المستمرة لجميع اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، والتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.