اليوم .. صحة القليوبية تتظم قافلة طبية مجانية بقرية السد بقليوب

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية السد التابعة للإدارة الصحية بقليوب، اليوم السبت، 13 يونيو 2026، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.



وقال الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة القليوبية ، أن القافلة تأتي في إطار التوسع في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا استمرار تنظيم القوافل الطبية لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع الفئات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل الطبية العلاجية بالقليوبية، أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية تشمل الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الجلدية، الجراحة والمسالك البولية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وأضافت أن جميع الخدمات المقدمة بالقافلة مجانية بالكامل، وتشمل الكشف الطبي وصرف العلاج وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، إلى جانب تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.

ودعت مديرية الصحة بالقليوبية أهالي قرية السد والقرى المجاورة إلى التوجه للاستفادة من خدمات القافلة، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي للبالغين أو شهادة الميلاد للأطفال.