إحالة أوراق عامل إلى المفتي في قتل شخص طعنًا بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق عامل للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن وجه له طعنة قاتلة أعقبها الاعتداء عليه بحجر للتأكد من وفاته، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة يوم 11 يوليو 2026 للنطق بالحكم.



وأحالت النيابة العامة المتهم سيد ع ا ع 38 عاما - عامل - مقيم عزبة النخل بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 11611 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3020 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 22 / 2025/6 بدائرة مركز بنها، قتل المجني عليه يحيى م ع - مع سبق الإصرار والترصد، على إثر خلاف سابق بينهما.