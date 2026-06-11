تعليم القليوبية: انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية دون حالات تسريب.. وبدء أعمال التصحيح

أعلن الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقليوبية، انتهاء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 بجميع لجان المحافظة، مؤكدًا نجاح المديرية في إدارة المنظومة الامتحانية دون تسجيل أي حالات تسريب للأوراق الامتحانية.



وأوضح مدير المديرية، من داخل غرفة العمليات المركزية، أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومستقرة، وسط متابعة دقيقة وتنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب.

وأشار إلى إحكام السيطرة على خطوط توزيع الأسئلة لمنع أي محاولات للتسريب، والتعامل بحسم مع محاولات الغش الإلكتروني أو التقليدي، إلى جانب توفير التهوية الجيدة والرعاية الطبية داخل اللجان.



كما أكد صدور توجيهات فورية لأعمال التصحيح بضرورة الالتزام بالدقة والشفافية ومنح كل طالب حقه كاملًا.



ووجه مدير تعليم القليوبية الشكر لمحافظ القليوبية وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وأفراد الأمن والعاملين بالمنظومة التعليمية، تقديرًا لجهودهم في خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.