القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان - أكلاشيه) .

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.