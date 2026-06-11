خلافات زوجية .. القبض على المتهم بالتعدّي على زوجته بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 5 الجارى قام زوجها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مالك محل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وإتهم زوجته بإحداث إصابته"بسحجات فى الرقبة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





