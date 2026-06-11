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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن المتهمين بسرقة سائق تريلا على طريق أكتوبر

السائق المجني عليه
السائق المجني عليه
ندى سويفى

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من سائق سيارة تريلا بمدينة 6 أكتوبر.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بسرقة سائق سيارة تريلا بمدينة 6 أكتوبر، ذلك بعد استغاثة روى خلالها تفاصيل تعرضه للسرقة على يد عدد من الأشخاص.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بسرقة سائق سيارة تريلا بمدينة 6 أكتوبر، ذلك بعد استغاثة روى خلالها تفاصيل تعرضه للسرقة على يد عدد من الأشخاص.

وكان استغاث سائق نقل ثقيل، يدعى نبيل رزق أبو السعد، بعد تعرضه للسرقة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يستغيث فيه من سرقة مبلغ مالي عهدة العربية ومحمول، من قبل شخصين.

الجيزة مدينة 6 أكتوبر سرقة

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