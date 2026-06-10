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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على لصوص الدراجات النارية بعد سرقة سلسلة سيدة بالهرم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من القائمة على النشر بأسلوب "الخطف" وسقوطها أرضاً بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف السلسلة الذهبية من رقبتها مما أدى إلى سقوطها أرضاً ولاذا بالفرار.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عنصران جنائيان - مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية).. وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "ملك وقيادة أحدهما- بدون لوحات معدنية").

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المُبلغ بسرقتها.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلسلة ذهبية

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