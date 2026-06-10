خلاف على الأجرة.. سائق توك توك يعتدي على سيدة بسـ لاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب وتهديدها بسلاح أبيض وسقوطها أرضاً بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل "مصابة بكدمات بالظهر" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 7 الجارى قام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتلويح بسلاح أبيض (منجل)، لخلافات حول قيمة الأجرة.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بذات الدائرة)، وضبط بحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.