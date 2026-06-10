خلافات الميراث تنتهي بجريمة مأساوية.. موظف يقتل شقيقه الأصغر في أسيوط

شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، جريمة مأساوية بعدما أقدم موظف على إنهاء حياة شقيقه الأصغر، إثر خلافات نشبت بينهما حول تقسيم الميراث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين داخل قرية المعصرة بمركز الفتح، ووجود حالة وفاة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع “أحمد . ا” على يد شقيقه ، وذلك إثر مشادة تطورت إلى اعتداء بسبب خلافات على تقسيم الميراث.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.