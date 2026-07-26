الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة .. وتحذير عاجل للمصطافين بسبب اضطراب البحر

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الموجة شديدة الحرارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من غدٍ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، ما يستدعي الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ.

انخفاض الحرارة بدءًا من الغد

أوضحت “غانم” خلال برنامج الحكاية، أن البلاد شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن القاهرة سجلت اليوم نحو 40 درجة مئوية، وهي من أعلى الدرجات هذا الصيف.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارًا من غدٍ بمعدل 4 إلى 5 درجات على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، لتتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية، مع تحسن ملحوظ في الأجواء ليلًا بفضل نشاط الرياح.

تحذير للمصطافين

وأكدت نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد أن البحر المتوسط سيظل غير مناسب للنزول خلال الساعات المقبلة، بسبب استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار على أغلب الشواطئ.

وشددت على ضرورة الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات فرق الإنقاذ، محذرة من السباحة في المناطق التي تشهد تيارات مائية وارتفاعًا في الأمواج.

ارتفاع جديد نهاية الأسبوع

وأشارت إلى أن الأجواء المعتدلة نسبيًا ستستمر حتى الثلاثاء، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء، لتصل العظمى في القاهرة إلى 36 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

كما لفتت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستظل تسجل درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية.

الأرصاد: العالم يتأثر بالتغيرات المناخية

وأكدت منار غانم أن موجات الحر الحالية تأتي في إطار التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن دولًا عديدة مثل الجزائر وتونس وإسبانيا وفرنسا تشهد أيضًا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وحرائق غابات، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال فترات الحر الشديد.