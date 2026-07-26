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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان يُناقش شكاوى الإنترنت في مصر.. ومطالب بتحسين الخدمة وإنشاء منصة مُوحّدة لتلقي البلاغات

الإنترنت
الإنترنت
رحمة سمير

تصاعدت مطالب تحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر، بعد تزايد شكاوى المواطنين من ضعف السرعات وتأخر إصلاح الأعطال وسرعة انتهاء الباقات، وسط مناقشات برلمانية مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول لوضع حلول عملية تواكب الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت.

الإنترنت أصبح خدمة أساسية

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والبنوك، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة.

مطالب بزيادة السعات وتحسين جودة الخدمة

وأوضح النائب خلال برنامج الحكاية، أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في تطوير شبكات الاتصالات وتحويلها إلى الألياف الضوئية، إلا أن الزيادة المستمرة في أعداد المستخدمين وكثافة الاستهلاك تستلزم رفع السعات الاستيعابية للشبكات، خاصة في المناطق الأكثر كثافة.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت باستمرار تطوير البنية التحتية، مع تشديد الرقابة على جودة الخدمة لضمان حصول المشترك على السرعة والسعة التي يدفع مقابلها.

إنشاء منصة موحدة للشكاوى

وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق منصة إلكترونية معلنة لتلقي شكاوى المواطنين، تتيح متابعة البلاغات والرد عليها خلال فترة زمنية محددة، بما يرفع مستوى الشفافية ويُحسن من سرعة الاستجابة للأعطال.

اجتماعات مع وزير الاتصالات

وكشف النائب أن وزير الاتصالات ورؤساء شركات الاتصالات شاركوا في عدة اجتماعات داخل مجلس النواب لمناقشة شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الشركات تعهدت بزيادة السعات وتحسين الخدمة في المناطق الأعلى استخدامًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اللجنة البرلمانية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحسين جودة خدمات الإنترنت وتلبية احتياجات المواطنين.

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