عاجل.. إخماد نيران حريق هائل بكشك أطعمة إثر ماس كهربائي بمنطقة استاد طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بكشك كرفان أطعمه ومشروبات إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

إخماد نيران الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حريق كشك بمنطقة الاستاد بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق الكشك وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.