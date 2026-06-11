لسه خارج من البنك .. القبض على المتهمين بخطف حقيبة أموال من شخص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (مقاول – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" لقيامهما بخطف حقيبته وبداخلها مبلغ مالى حال سيره بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم (فرد محلى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث قام أحدهم بتتبع المجنى عليه عقب خروجه من أحد البنوك، وقيام الآخرَين بخطفها، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





