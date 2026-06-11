أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تعليقًا على ما أُثير بشأن وفاة مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة الخصوص التعليمية عقب مشادة كلامية مع مدير الإدارة، أن الواقعة تعود إلى أول أمس، حيث نشبت مشادة مرتبطة بمهام العمل، انتهت بإصدار قرار بإعفائه من مهامه وتكليف آخر بدلًا منه، ثم انتهى يوم العمل بشكل طبيعي وغادر جميع العاملين مقر الإدارة دون أي أحداث إضافية.



وأوضح المصدر أن الراحل تعرض لاحقًا لأزمة صحية أثناء تواجده داخل منزله، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وظل تحت الملاحظة الطبية حتى وافته المنية اليوم.

وأضاف أن الفقيد كان يعاني من ضعف في عضلة القلب منذ فترة سابقة، مشددًا على أنه لا يمكن الجزم بوجود أي علاقة مباشرة بين المشادة التي وقعت في مقر العمل وبين الوفاة، مؤكدًا أن تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة يظل من اختصاص الأطباء والجهات المعنية.