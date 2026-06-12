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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن تضم ورشة نجارة في القليوبية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن تضم ورشة نجارة بقرية ورورة التابعة لمركز بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وذلك بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بها ورشة نجارة بجوار كوبري عثمان بقرية ورورة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
وفور وصولها، دفعت القوات بسيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، حيث نجحت في السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وسط حالة من المتابعة والقلق بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط موقع الحادث.
كما أجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، فيما بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينة الفنية لبيان أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عنه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

القليوبية حريق بنها مزرعة دواجن محافظة القليوبية

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