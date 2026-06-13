تعدوا على جارتهم .. القبض على أجنبية ونجليها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وجيرانها وتعديها عليهم بالسب وإلقاء القمامة نحوهم بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة قليوب من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من جيرانه بالشقة المقابلة (سيدة "الظاهرة بالمقطع" ، ونجليها "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بـ"شفرة موس" كان بحوزة السيدة ، وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه لخلافات الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





