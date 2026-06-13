الداخلية تكشف تفاصيل خلافات داخل كومبوند شهير بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر عدد من قاطنى أحد الكمباوندات السكنية بالجيزة من القائمين على إدارته والزعم بمنعهم من دخوله والتعدى عليهم وتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بين عدد من قاطنى الكمباوند والقائمين على إدارته للخلاف حول منع الأمن الإدارى لقاطنى الكمباوند من دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق وطلب التحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، وإتهام إدارة الكمباوند لهم بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بالسب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

والعرض على النيابة العامة لتولى شئونها.