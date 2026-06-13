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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سابت البيت وهربت.. العثور على طفلة قنا المتغيبة

الفتاة
الفتاة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بقنا.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الوقف بقنا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتها عقب خروجها من مسكنهما لخلافات أسرية بينهما .

 أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة (سن 16- مقيمة بدائرة المركز) بدائرة قسم شرطة قنا، وبإستدعائها وسؤالها أقرت بتركها منزلها بمحض إرادتها لذات الخلافات، ونفت تعرضها لأى مكروه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المذكورة لأهليتها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.



 

الأجهزة الأمنية الفتيات قنا

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