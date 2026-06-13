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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية 15 يومًا بتهمة ابتزاز ولية أمر

المتهم
المتهم
إبراهيم الهواري

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس مدير إدارة التعليم الإعدادي بمحافظة القليوبية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بابتزاز ولية أمر إحدى الطالبات مقابل تسهيل إجراءات نقل ابنتها وتعديل درجاتها.

كانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض على المتهم عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات له بمساومة ولية أمر طالبة واستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين.


وكشفت التحقيقات الأولية عن توجيه اتهامات للمسؤول تتعلق بالابتزاز والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.


وفي سياق متصل، كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارًا بإيقاف المتهم عن العمل وإلغاء ندبه وإحالته للتحقيق، مع إبعاده عن مهام وظيفته مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.


وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة بنها بنها الأجهزة المختصة

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