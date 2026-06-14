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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية.. إحلال وتجديد 100 متر من خط مياه مشتهر للقضاء على الأعطال

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إحلال وتجديد الجزء المتهالك من خط مياه الشرب قطر 630 مم بولي إيثيلين بطريق شبين القناطر – طوخ أمام قرية مشتهر، اسفل طريق بنها الحر بطول 100 متر، وذلك في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


وأوضح "فودة" أن أعمال الإحلال والتجديد جاءت بعد المتابعة الفنية للخط ورصد تكرار الأعطال بالأجزاء المتهالكه منه، الأمر الذي استدعى التدخل السريع لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بشكل جذري لضمان استدامة الخدمة والحد من الأعطال المستقبلية.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطط الإحلال والتجديد بمختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب، وتقليل نسب الفاقد والأعطال، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

القليوبية شركة المياه محافظة القليوبية مشتهر الطريق الحر

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