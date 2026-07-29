طرح البوستر الرسمي لفيلم "محمود التاني" قبل عرضه 12 أغسطس

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "محمود التاني" عن البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية يوم 12 أغسطس، في واحدة من أبرز الأفلام المنتظرة ضمن موسم صيف 2026.

ويقدم البوستر أجواءً شبابية كوميدية بطابع عصري، حيث يجمع أبطال الفيلم في تصميم يعكس طبيعة العمل وروحه الخفيفة، مع ظهور الثنائي أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي في مقدمة المشهد، إلى جانب تامر هجرس وكارولين عزمي وجنا الأشقر، في توليفة تثير فضول الجمهور قبل انطلاق الفيلم بالسينمات.

ويأتي إطلاق البوستر الرسمي ضمن الحملة الدعائية للفيلم، التي تمهد لاستقبال الجمهور للعمل قبل أيام من عرضه، حيث تراهن الشركة المنتجة على تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية في إطار شبابي مختلف.

فيلم "محمود التاني" من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ومن المقرر انطلاق عرضه في جميع دور العرض المصرية يوم 12 أغسطس.