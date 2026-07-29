محافظ الدقهلية باجتماع أعضاء النواب والشيوخ: لا ندخر جهدا في سبيل تحقيق وتلبية مطالب المواطنين

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه الدوري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة ورؤساء قطاعات المرافق.

وجاء اللقاء لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف وضع حلول فورية وعاجلة لهذه الموضوعات والطلبات، والاستجابة للاحتياجات المطروحة، بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي، والمهندسة ولاء حمزة وكيل الإدارة.

وتابع المحافظ عرض أعضاء المجلسين لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية، كلا في نطاق دائرته وعلى مستوى المحافظة، وأكد أنه يلتقي بهم بشكل دوري ومستمر، مشيراً إلى حرصه الدائم على تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم عبر كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار التعاون الكامل مع أعضاء المجلسين لحل مشكلات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، والتي شملت: الصحة، الطرق، التخطيط العمراني، المواقف، المواصلات، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري، الزراعة، التموين، النظافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.

وشدد المحافظ على أعضاء الجهاز التنفيذي بضرورة المتابعة المستمرة للقرارات المتخذة خلال الاجتماع، وإزالة أي معوقات، مؤكداً "نواصل العمل ونسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية ومختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في خدمة المواطنين".

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