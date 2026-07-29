القبض على شخص تعدى على زوجة شقيقه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله القائمة على النشر بقيام أحد متجرى المواد المخدرة بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شقيق زوجها "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" لتدخله فى الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها ، وبتاريخ 16/الجارى أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة التعدى بالضرب لذات الخلاف ولم يتم العثور بحوزته على أية مواد مخدرة وتبين عدم صحة الإدعاء بكونه من متعاطى أو متجرى المواد المخدرة ، وبمواجهة القائمة على النشر بإدعائها الكاذب أقرت به للإهتمام بشكواها .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.