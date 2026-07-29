وزير الاستثمار يطلق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من الغربية لزيادة عدد الشركات المصدرة

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من جامعة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال فعالية كبرى أقيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات التابعة للوزارة ومجتمع الأعمال والصناعة والتجارة.

دعم رجال الأعمال والاستثمار

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات متنامية للصادرات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن 50 شركة فقط تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو واقع تعمل الوزارة على تغييره من خلال الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تأسيس شركات الاستثمار

وأوضح فريد أن 730 شركة فقط استفادت حتى الآن من خدمات منظومة تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آلاف الشركات في جميع المحافظات، وتعريفها بالخدمات والبرامج والحوافز التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة أعداد المصدرين ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تمثل نهجًا جديدًا في عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يقوم على الانتقال بالخدمات الحكومية إلى الشركات داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، بدلاً من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما أصبحت شراكة وطنية تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والجامعات وكافة الجهات الداعمة.

تعريف مجتمع رجال الأعمال

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ «من حقك تعرف» لتعريف مجتمع الأعمال بخدمات هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، موضحًا أن المبادرة تتضمن ورش عمل متخصصة تستعرض بصورة عملية جميع الخدمات والبرامج التي تساند الشركات في رحلتها نحو التصدير.

توفير عقود تصديرية

وأكد فريد أن الوزارة تستهدف توفير المزيد من الفرص والعقود التصديرية للعلامات التجارية المصرية، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية، مضيفًا: "كما نجحنا في تقديم محمد صلاح للعالم في كرة القدم، نستهدف أن نقدم شركات مصرية تحقق النجاح نفسه بمنتجاتها في الأسواق العالمية."

وأوضح الوزير أن قيمة صادرات محافظة الغربية بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية قوية تؤهلها لزيادة مساهمتها في الصادرات، وأن الوزارة تتطلع إلى خلق منافسة إيجابية بين المحافظات لزيادة ترتيبها على خريطة الصادرات المصرية.

بناء القدرات ومهارات الشركات

وأشار إلى أن التصدير صنعة تحتاج إلى بناء القدرات وصقل مهارات الشركات، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن النجاح في زيادة الصادرات يتطلب المثابرة والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، وأن توسيع قاعدة المصدرين سيظل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

كما أعلن الوزير أن الوزارة تدرس إطلاق مسابقات ومكافآت للشركات الأكثر تطورًا في زيادة صادراتها، بهدف تشجيع المنافسة وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن استضافة الجامعة لفعاليات برنامج «مصر تنطلق للتصدير» تعكس حرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل منصة مهمة لتمكين صغار المنتجين والمصدرين وربطهم بالأسواق الخارجية.

دعم مشروعات متناهية الصغر

وأوضح أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل وتعزيز معدلات التصدير.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة طنطا تؤدي دورًا محوريًا في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وبرامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب مستهدفات رؤية مصر 2030م .

وأكد أن محافظة الغربية تمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية متميزة بفضل تنوع أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية، واحتضانها عددًا كبيرًا من المنتجين والمصدرين في قطاعات حيوية، ما يجعلها إحدى المحافظات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية.

وخلال كلمته، رحب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالحضور، معربًا عن اعتزازه باستضافة محافظة الغربية فعاليات إطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» بجامعة طنطا، مؤكدًا أن المبادرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية، وتعزيز قدرات المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد محافظ الغربية أن اختيار المحافظة لاستضافة هذا الحدث يعكس ما تمتلكه من مقومات صناعية وإنتاجية متميزة، وما تضمه من تكتلات اقتصادية وقرى منتجة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلى أن الغربية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتحويلها إلى قوة إنتاجية وتصديرية، بما يرسخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويعزز مساهمة المحافظة في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضع دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة في صدارة أولوياتها، من خلال الارتقاء بجودة المنتجات، وتطوير منظومة الإنتاج والتعبئة والتغليف والتسويق، وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويفتح أمامه أسواقًا جديدة، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

واختتم محافظ الغربية كلمته بالتأكيد على أن نجاح منظومة التصدير يبدأ من جودة المنتج، وهو ما تعمل المحافظة على تحقيقه من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير المنتجات وتأهيلها وفق المعايير الدولية، مشددًا على أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الغربية ستواصل دعم كل المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الصناعة والاستثمار والتصدير، وتحويل مقومات المحافظة إلى فرص إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.