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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يستقبل وزير الاستثمارفي مستهل زيارته لإطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مستهل زيارته إلى المحافظة، للمشاركة في إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعكس المكانة التي تحتلها محافظة الغربية باعتبارها إحدى أهم المحافظات الصناعية والإنتاجية، وما تمتلكه من تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تمثل قاعدة واعدة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

توجيهات محافظ الغربية 

وجرى الاستقبال بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

دعم وتحسين الخدمات 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية الاقتصادية تبدأ من تعظيم المزايا النسبية لكل منطقة وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 28 تكتلًا اقتصاديًا وعددًا كبيرًا من القرى المتخصصة في الصناعات والحرف التراثية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات، وتقنين الأوضاع، ودمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف أن اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية وصناعية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الصادرات، مؤكدًا استمرار المحافظة في تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.

دعم رجال الأعمال والمصنعين 

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وربط برامج الدعم والتيسيرات بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار.

زيادة الصادرات المصرية 

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة يعكس أهمية المحافظات الإنتاجية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكتلات الاقتصادية المنتشرة بالمحافظات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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