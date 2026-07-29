محافظ الغربية يهنئ اللواء منتصر محفوظ لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا

حرص اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة إلى اللواء منتصر محفوظ، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد، وأن يوفقه الله في أداء مسؤولياته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن اللواء منتصر محفوظ يمتلك مسيرة مهنية مشرفة وخبرات أمنية واسعة، معربًا عن ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من النجاحات في دعم منظومة الأمن والاستقرار، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن والأمان وخدمة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يعد ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار المجتمع، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية وقياداتها في ترسيخ الأمن وحماية مقدرات الوطن.

تحرك تنفيذي

من جانبه، أعرب اللواء منتصر محفوظ عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز جهود التنمية والاستقرار بمحافظات منطقة وسط الدلتا.