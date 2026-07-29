وائل الفشنى فى صيف الأوبرا 2026

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يحيى الفنان وائل الفشنى وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 أغسطس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد الدينية إلى جانب عدد من أعماله الخاصة ومختارات من التراث الغنائى بالإضافة إلى مجموعة من تترات المسلسلات التى حققت نجاحا جماهيريا واسعاً منها عم غريب، مولاى، أدعوك، المسك فاح، مالى سواك، واحة الغروب، طايع، الحشاشين، بيت الرفاعى وغيرها.

يأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يشمل برنامج فنى ثرى يجمع بين مختلف ألوان الموسيقى والغناء ويعمل على تأكيد دور دار الأوبرا المصرية فى تعزيز الوعى الفنى والثقافى لدى مختلف شرائح المجتمع.