محافظ الدقهلية يسلم 16 عقد عمل لذوي الهمم

سلّم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 16 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك بعد توفير فرص العمل المناسبة لهم بالتنسيق بين مديرية العمل بالدقهلية وعدد من منشآت القطاع الخاص، في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز دمجهم في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا، وذلك بحضور المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، ونجلاء ابو المجد مدير إدارة متحدي الإعاقة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وفي مقدمتها إتاحة فرص العمل المناسبة التي تكفل لهم حياة كريم، وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن تمكين ذوي الهمم من الحصول على فرص عمل مناسبة يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المبادرات التي تستهدف دمجهم في مختلف مجالات العمل والإنتاج، بما يعزز دورهم الفاعل في المجتمع، ويستثمر قدراتهم وإمكاناتهم.

من جانبه أكد وكيل وزارة العمل بالدقهلية، أن المديرية تواصل جهودها في حصر فرص العمل المتاحة، والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفيرها للمستحقين، مع متابعة استقرارهم في مواقع العمل، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم القانونية.

واعرب المستفيدون عن سعادتهم بالحصول على فرص العمل، مقدمين الشكر لمحافظ الدقهلية ومديرية العمل على جهودهم الملموسة لتوفير فرص عمل حقيقية، تسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتعزز اندماجهم في المجتمع.