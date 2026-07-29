انتشال جثمان الشاب أحمد هاني من نهر النيل بالقناطر الخيرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم، في انتشال جثمان الشاب أحمد هاني من مياه نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك عقب أعمال بحث مكثفة استمرت على مظار يومين منذ تلقي البلاغ.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق شاب في نهر النيل بدائرة مركز القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، ودفعت بعدد من فرق الإنقاذ للبحث عن الشاب.



وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن العثور على جثمان الشاب وانتشاله من المياه، حيث جرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.