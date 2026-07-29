ضبط شخص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات صرف صحى داخل ترعة السهوم بقنا

تابعت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، ما تم تداوله بشأن قيام سيارة كسح بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بترعة السهوم التابعة للوحدة المحلية لقرية السلامية بمركز نجع حمادى.

وأشارت صلاح، إلى التواصل مع حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لتكثيف أعمال المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتابعت صلاح، أنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم، حيث قام مكتب شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة الكيميائية صفاء عبد الرحيم، بتحرير محضر مخالفة بيئية بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت مدير شؤون البيئة بقنا، على تكثيف أعمال المتابعة والمرور المستمر لضبط جميع المخالفين الذين يقومون بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة التفاعل مع الشكاوى الخاصة بالبيئة، لا سيما مع الممارسات الضارة بالمجاري المائية والترع والمصارف، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات تهدد السلامة البيئية لضمان الحفاظ على الصحة العامة والظهر الحضارى.