محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير نزلات الدائري في عرابي وبهتيم

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير نزلات ومطالع الطريق الدائري بمنطقتي ام بيومي بشارع أحمد عرابي و شارع بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.



واستهل المحافظ جولته بتفقد منطقة الربط بين نهاية شارع أحمد عرابي والطريق الدائري، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال واستمع إلى شرح من مهندسي هيئة الطرق والكباري حول مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز، موجهاً بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة المرورية بما يحقق السيولة المرورية ويمنع السير عكس الاتجاه.

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال تطوير نزلات ومطالع الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلى معالجة الاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل. كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الفنية والهندسية خلال مراحل التنفيذ المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

واطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، موضحاً أنه يجري حالياً نقل كابينة كهرباء رئيسية تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة خلال الأسبوعين المقبلين، يعقبها تنفيذ الطبقة السطحية النهائية. كما وجه بدراسة إنشاء دوران للخلف (U-Turn) بالقرب من النزلة لتحقيق أعلى معدلات الأمان والانسيابية المرورية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محيط سوق الأحد بمنطقة عرابي، موجهاً رئيس مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تنظيم السوق ومنع إشغالات الباعة الجائلين بالشارع الرئيسي، وذلك حفاظاً على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة لحين الانتهاء من إجراءات نقل السوق إلى موقع بديل.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية بمنطقة بهتيم، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة تمهيداً للرصف النهائي، وعقد اجتماعاً ميدانياً مع مسؤولي هيئة الطرق والكباري والشركة المنفذة لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من استكمال أعمال الربط بين الطريق السطحي والطريق الدائري طبقاً للتصميمات الهندسية المعتمدة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن المحافظة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة وتيسير حركة المواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.