ضبط فرد أمن اداري انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على المواطنين واستولى على أموالهم بالقليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط فرد أمن اداري؛ لانتحاله صفة ضابط شرطة والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والنصب والاحتيال عليها ، لافتةً إلى صدور أحكام قضائية ضده بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وبسؤالها قررت بتعرفها على أحد الأشخاص إدعى كونه ضابط شرطة، ونشره صور بالملابس الأميرية على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتقدمه لخطبتها، واستيلائه منها عقب ذلك على (مشغولات ذهبية ، مبلغ مالي) بأساليب احتيالية.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (فرد أمن إداري باحدى المستشفيات "صادر ضده حكم بالحبس عامين فى قضية نصب "- مقيم بدائرة القسم)، وضبط بحوزته طبنجة صوت وعدد من الكارنيهات المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة وارتكابه عدة وقائع نصب وإحتيال على المواطنين، من بينهم الشاكية والاستيلاء على أموالهم، وأن الصور الخاصة به بالملابس الأميرية معدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناعي.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالقائمة على النشر لدى مالك محل مصوغات "حسن النية"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.