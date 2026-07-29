الزيارة الرسمية الأولى.. الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة

قال الرئيس السيسي، إن زيارة رئيس مدغشقر تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الثنائية الرسمية الأولى لرئيس مدغشقر إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال خبرا عاجل إذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن زيارة رئيس مدغشقر ترسخ الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين بلدينا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٧٠.

وأوضح الرئيس السيسي، أن زيارة رئيس مدغشقر تجسد إرادتنا السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه أجرى مع رئيس مدغشقر مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة أكدت خلالها موقف مصر الثابت الداعم لمدغشقر خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن المساندة الكاملة للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها السلطات في مدغشقر لتنفيذ خارطة الطريق وعملية إعادة التأسيس.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر تؤكد استعدادها لمشاركة خبراتها وإمكاناتها الفنية مع الأشقاء في مدغشقر لدعم مساعيها نحو إرساء دعائم الاستقرار.