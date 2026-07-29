يسرا اللوزي تكشف تفاصيل حياتها الشخصية والفنية

تحل النجمة يسرا اللوزي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الخميس من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON.

وخلال الحلقة تحكي اللوزي عن دورها في فيلم صقر وكناريا، وسر تفضيلها دور كوميدي عكس الأدوار التي قدمتها مؤخرا في عدد من الأعمال.

كما تتطرق اللوزي إلى دورها في مسلسل كان ياما كان والذي أثار جدلا واسعا خلال عرضه في شهر ومضان الماضي، بسبب تطرقه إلى ملف الأحوال الشخصية وعلاقات الزواج والطلاق.

وتقول اللوزي إنها تعاطفت مع شخصية داليا بطلة المسلسل ودرست دوافعها النفسية وأنها عايشت نماذج مثلها في حياتها.

كما تعبر اللوزي عن امتنانها لمشاركة البطولة مع الفنان ماجد الكدواني الذي كان داعما كبيرا خلال العمل وأضاف الكثير خلال مشاركتها لمسلسل كان ياما كان.

تتحدث يسرا عن علاقتها ببناتها وتشير إلى أنها عانت من اكتئاب بعد ولادة ابنتها الثانية نادية وأنها كانت تتناول أدوية مضادة للاكتئاب، وأن تلك الأدوية كان لها آثار جانبية تسببت في زيادة وزنها بصورة كبيرة.