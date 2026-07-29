رفعت فياض: مدرس دروس خصوصية وراء شائعة لجان فاقوس

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، إنه تواصل مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأكد له أنه راجع بنفسه درجات طلاب مركز فاقوس، والذي بلغ عددهم 231 طالبا، موضحا أنه بعد مراجعة نتائج الطلاب في اختبارات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية تبين أنهم جميعهم طلاب متميزين.

وأوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن أحد مدرسي الدروس الخصوصية هو من أشاع تلك الشائعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرا إلى تفوق واجتهاد هؤلاء الطلاب.

وتابع مدير تحرير أخبار اليوم: نسبة النجاح تقترب من 80 % خلال السنوات الماضية، والسنة اللي فاتت كان الحد الأدنى لدخول الطب 93 %، وهذه النتيجة عادلة تماما، والمجاميع نزلة حوالي 4.10 % عن العام الماضي.

وذكر: بالنسبة للدور الثاني هيدخلوا حوالي 205 ألف، وقد تصل نسبة النجاح إلى 85 % بعد نجاح طلاب المرحلة الثانية.