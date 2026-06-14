القليوبية: إزالة إشغالات سوق بهتيم بشبرا الخيمة ويتطوير السوق الحضاري والموقف الجديد

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الحيوية.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات تأتي استكمالًا للجهود التي بدأت خلال الأسبوع الماضي لإعادة تنظيم المنطقة والقضاء على مظاهر العشوائية الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق العام، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.



أسفرت الحملة عن إزالة الأكشاك المخالفة وفروشات الباعة الجائلين، ورفع التندات والبروزات غير القانونية أمام المحال التجارية، إلى جانب فتح الشوارع أمام حركة المواطنين والمركبات، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتعامل مع الملف من منظور متكامل يراعي البعد الاجتماعي، حيث تفقد أعمال تطوير سوق بهتيم الحضاري الجاري تجهيزه لاستيعاب الباعة الجائلين وتوفير أماكن مناسبة لهم، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز كافة المرافق والخدمات اللازمة تمهيدًا لنقل الباعة بشكل منظم.



وتابع أعمال إخلاء عدد من الباكيات الواقعة بسور موقف سيارات بهتيم، والتي كانت مستغلة دون سداد المستحقات القانونية، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة طرحها بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للمحافظة.



ووجه محافظ القليوبية بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات بهتيم، وتحسين بنيته التحتية والخدمات المقدمة به، بما يسهم في تنظيم حركة سيارات الأجرة والقضاء على المواقف العشوائية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، مشدداً على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، ومواصلة الحملات اليومية للحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع.