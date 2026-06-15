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القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

نجح ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في توجيه ضربة أمنية قوية لأحد العناصر الإجرامية الخطرة، بعدما تمكنوا من ضبط المتهم الشهير بـ"الورور"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها، وحيازة أسلحة نارية، وفرض السيطرة وترويع المواطنين بدائرة القسم.


كانت معلومات قد وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام عنصر إجرامي يدعى"حمدي. ا. ج"، وشهرته "الورور"، باتخاذ دائرة القسم مسرحًا لنشاطه الإجرامي، حيث تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي وأثر على الأمن العام بالمنطقة.
 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد ضباط المباحث كمينًا محكمًا بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونيه، أسفر عن ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة المعدة للترويج.
 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارًا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة مباحث القليوبية الأجهزة الأمنية

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