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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات ورصد لجان التصحيح الخاصة بشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية "، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الوزارية وتوفير الأجواء المناسبة للمصححين.


جاء ذلك برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية، وفي إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمرور الميداني المستمر لضمان سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بأعلى كفاءة.
رافق وكيل التعليم خلال الجولة الميدانية، مروان غراب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وبحضور خالد إبراهيم، رئيس لجنة تقدير الدرجات، وإبراهيم الصغير، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وعدد من القيادات التعليمية وموجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة لتذليل العقبات وتوفير سبل الراحة .
واستهلت الجولة بتفقد حجرات تصحيح المواد الدراسية المختلفة، حيث تابع الدكتور ياسر محمود آلية العمل واطلع على عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من مطابقة التصحيح لنموذج الإجابة الرسمي .
وشدد على ضرورة تحري الدقة المتناهية في رصد وتجميع الدرجات حرصًا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملاً .
ووجه مدير المديرية بتوفير كافة سبل الراحة للمعلمين والمصححين داخل اللجان، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم الوطنى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مقدري الدرجات الذين يعملون بكامل طاقتهم لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
وأكد وكيل التعليم أن أعمال التصحيح تسير وفق خطة زمنية محددة وبتنسيق كامل بين جميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات صارمة بعدم استعجال المصححين لضمان المراجعة الدقيقة لكل جزئية في أسئلة الامتحان.
وفي السياق ذاته، استعرض تم استعراض، آليات منظومة الرصد الإلكتروني والورقي داخل الكنترول، مع التأكد أن اللجنة تعمل كمنظومة متكاملة تخضع لرقابة صارمة ومراجعات متعددة قبل إعلان النتائج بشكل رسمي.
كما أشار الدكتور ياسر إلى أن المؤشرات الأولية للتصحيح تعكس استقرارًا كبيرًا وتوافقًا مع مستويات الطلاب الفنية، قائلا: "إن جودة التصحيح هي مرآة لعدالة المنظومة التعليمية؛ فكل قلم يصحح اليوم يبني ثقة الغد في قلوب أبنائنا الطلاب" .

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