سقوط تاجر مخدرات سرق دراجة نارية من أمام مسجد بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (عامل بأحد المساجد – مقيم بدائرة مركز شرطة بنها)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 يونيو الجارى وعقب إنتهائه من عمله فوجئ بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام المسجد محل عمله.



وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة المركز) ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش ، الهيروين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.