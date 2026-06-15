بسبب المخدرات .. مشاجرة بسلاح أبيض بين 3 أشخاص في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد آخر، والتلويح بسلاح أبيض تجاهه، في محافظة أسوان.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 13 يونيو الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول (مالك ورشة )، وطرف ثان (عاطلان)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو؛ لقيام الطرف الثاني بتعاطي المواد المخدرة أمام الورشة محل عمل الأول، ولدى معاتبة الأول لهما؛ حاولا التعدي عليه بالضرب، والتلويح تجاهه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما.

وأمكن ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي – كمية لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية.