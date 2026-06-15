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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد مشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مناقشات  مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.


واستمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول الأفكار التي تناولتها المشروعات، والتي تنوعت بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والاختبارات  الالكترونيه وتحليل البيانات ، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتطوير الأنظمة التعليمية والتحول الرقمي.
واطلع الدكتور ناصر الجيزاوي على مشروع "برنامج أفقي"، وهو منصة تعليمية متكاملة تستهدف تحسين منظومة التعليم ورفع معدلات التحصيل الدراسي من خلال تقديم خدمات تعليمية وحلول رقمية متطورة يمكن تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية المختلفة، كما استمع إلى شرح مشروع "فلوايرا" الذي يهدف إلى تحويل العمليات الرقمية المتكررة إلى نظام آلي ذكي، بما يسهم في زيادة كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل وتقليل الوقت والجهد.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمستوى العلمي المتميز للمشروعات المعروضة، مؤكداً أن هذه النماذج تعكس جودة العملية التعليمية داخل جامعة بنها ونجاحها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمعرفية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.


ووجه الجيزاوي بضرورة الاستثمار في مخرجات المشروعات الطلابية والاستفادة منها من خلال شركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها، وهي شركة متخصصة في تحويل المعرفة ومخرجات البحث العلمي والابتكار والإنتاج الفكري لمنتسبي الجامعة إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يعزز مكانة الجامعة ويدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة بنها على تشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات تخرج مبتكرة ذات جدوى تطبيقية، وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل ، مشيراً إلى أن الجامعة تضع الابتكار وريادة الأعمال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للإبداع وإنتاج حلول تكنولوجية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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