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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: جاهزية كاملة لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
قسم المحافظات

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية،  اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة ومناقشة الاستعدادات النهائية بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك لضمان توفير المناخ الملائم والآمن لأداء الامتحانات لـ 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة داخل 98 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء عبد اللطيف أبو الخير معاون المحافظ للأزمات، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي مديرية الأمن والحماية المدنية والمرور والصحة والإسعاف والتموين والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع مواقف السرفيس.


وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والعمل من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات.

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح القليوبية امتحانات شهادة الثانوية

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