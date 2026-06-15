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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تطوير جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية وتحويلها لمقصد سياحي عالمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم، بحضور الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لتطوير جزيرة الشعير بمدينة القناطر الخيرية، ووضع الرؤى التخطيطية والعمرانية اللازمة لتحويلها إلى مشروع سياحي واستثماري متكامل يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الواعدة بالمحافظة.


وفي مستهل الاجتماع، أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للهيئة العامة للتخطيط العمراني على جهودها المتميزة وتعاونها المستمر مع المحافظة في إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، مؤكداً أن التخطيط العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلاً عن الحد من العشوائيات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

واستعرض الاجتماع، المخطط الاستراتيجي المقدم من أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لتطوير جزيرة الشعير، والذي يتضمن رؤية متكاملة لاستثمار الموقع الفريد للجزيرة وتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية واستثمارية على أعلى مستوى، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.

وأكد المحافظ أن جزيرة الشعير تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، نظراً لموقعها الفريد عند ملتقى فرعي نهر النيل (رشيد ودمياط)، إلى جانب ما تتمتع به من طبيعة ساحرة وتاريخا عريقا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الطبيعية والسياحية؛ بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة القناطر الخيرية على الخريطة السياحية.

وأوضح “عبد الفتاح”، أن رؤية المحافظة لا تقتصر على تطوير جزيرة الشعير فقط، وإنما تمتد لتشمل خطة متكاملة لإعادة إحياء مدينة القناطر الخيرية واستعادة مكانتها التاريخية والسياحية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع والمقاصد المهمة، وفي مقدمتها محلج القطن الأثري، وتطوير قرية مرجانة، واستكمال أعمال تطوير وتجميل كورنيش القناطر الخيرية، بما يواكب مكانة المدينة ويجعلها وجهة جاذبة للزوار والسائحين.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والعمل على توحيد جهات الولاية الخاصة بجزيرة الشعير، بما يضمن إزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، وسرعة الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها الجزيرة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الهيئة العامة المشروعات التنموية

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