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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تكريم قيادات جامعية وفريق تمريض.. وتطبيق إلكترونى للمبادرات المجتمعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 30/7/2026 أحداثا متنوعة.

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المشاركة فى حفل تكريم الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والذى أقيم بقاعة المشير طنطاوى بمقر الجامعة بمدينة صحارى، وسط حضور القيادات البرلمانية والعسكرية والجامعية والتعليمية والدينية والتنفيذية، فضلاً عن طلاب الجامعة .


محافظ أسوان يشارك فى حفل تكريم لؤى سعد الدين تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز بالجامعة

اسدل الستار اليوم على امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وقام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجولة تفقدية داخل لجنة الناصرية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وتضم اللجنة عدد ١٦٠ طالب وطالبة موزعين على ٨ لجان.


إسدال الستار على امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية بأسوان..صور

التقى أحمد كجوك وزير المالية ، بالمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز تنمية الموارد المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، ودعم برامج العدالة الاقتصادية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.


وزير المالية يلتقي بمحافظ أسوان لبحث سبل التعاون المشترك

جهود متنوعة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم فريق "الجيش الأبيض" من أطقم التمريض بالمستشفى الجامعى، تقديراً لما قدموه من أداء بطولى وإحترافى فى التعامل مع حالة الطوارئ، وذلك من خلال تنفيذ عملية الإخلاء الآمن للأطفال من قسم الحضانات إلى مستشفى الباطنة فور وقوع الحريق بواجهة مستشفى الجراحة .

محافظ أسوان يكرم أبطال الجيش الأبيض فى إخلاء حضانات المستشفى الجامعى بعد الحريق

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتقديم التهنئة إلى اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بمناسبة تجديد الثقة له ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، وذلك خلال زيارته لمقر مديرية أمن أسوان بمدينة أسوان الجديدة .


محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً للإعداد لإطلاق تطبيق إلكترونى متكامل لتنظيم وإدارة المبادرات المجتمعية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " .


إطلاق تطبيق إلكترونى لتنظيم المبادرات المجتمعية في أسوان

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